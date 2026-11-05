На прямую линию с Путиным в 2025 году через MAX поступило 600 тыс вопросов

Фото: Агентство "Москва"

Около 600 тысяч вопросов направили россияне на прямую линию с Владимиром Путиным через национальный мессенджер MAX в 2025 году. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он отметил, что Народный фронт контролирует рассмотрение 3,2 миллиона обращений, поступивших на прямую линию в прошлом году.

Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия с российским лидером состоялась 19 декабря 2025 года. В основном вопросы граждан касались социальной политики, работы государства с обществом, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина также пройдет в декабре и будет совмещена с прямой линией. При этом подготовка к мероприятию стартовала еще в октябре. Обращения россиян будет обрабатывать искусственный интеллект.