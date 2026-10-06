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06 октября, 12:39

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Песков: прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией

Прямую линию Путина вновь совместят с большой пресс-конференцией – Песков

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году будут вновь совмещены в одном формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что подготовка к ежегодному мероприятию уже началась.

Как ранее указывал Песков, в этом году в рамках подготовки мероприятия активно используются нейросети. В частности, для обработки обращений от граждан планируется применить ИИ от Сбербанка.

В декабре 2025 года на совмещенную с пресс-конференцией прямую линию с российским лидером поступило более трех миллионов вопросов. В основном они касались соцполитики, взаимодействия государства и общества, а также развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения.

Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент в общей сложности ответил на 77 обращений.

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