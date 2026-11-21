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Президент США Дональд Трамп сообщил, что никогда не рассматривал вопрос смены власти в Иране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Знаете, некоторые говорили о смене режима, но объясните, что это значит", – сказал американский лидер.

В том же разговоре Трамп обозначил, какой видит будущую договоренность с Тегераном: она должна навсегда закрыть для Ирана возможность получить ядерное оружие.

"Я собираюсь сделать так, чтобы, даже если через четыре, 15 или 20 лет у нас окажется некомпетентный президент, соглашение оставалось в силе", – пояснил он.

По мнению американского лидера, срок действия соглашения не должен иметь ограничений. Трамп заявил, что намерен заключить бессрочную договоренность и не позволит никому предоставить Ирану возможность получить ядерное оружие.

При этом он признал, что вести переговоры с нынешним иранским руководством ему крайне сложно.

Ранее член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Абольфазль Зохреванд заявил о полной готовности Ирана к войне с США. По его словам, если Вашингтон не согласится с ранее озвученными Тегераном условиями урегулирования, новая эскалация обойдется американской стороне значительно дороже. Депутат отметил, что прежний формат диалога с США не принес Ирану ничего, кроме конфликта. Он также подчеркнул, что Вашингтон не готов вести переговоры на равных, и это уже доказано.

