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Карантин ввели на одной из производственных площадок птицефабрики "Свердловская" вечером 20 ноября из-за заболевания поголовья птиц. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области.

Поставки продукции приостановлены. При этом в департаменте уточнили, что ситуация на производстве локальна и находится под контролем. Специалисты регионального противоэпизоотического отряда проводят дезинфекцию в максимально короткие сроки. Сотрудники площадки обеспечены средствами защиты и работают в штатном режиме.

Крупные торговые сети наращивают поставки куриных яиц из других регионов. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова отметила, что жители региона полностью обеспечены куриным яйцом.

"Востребованный продукт есть в наличии во всех магазинах торговых сетей области", – сказала Кузнецова.

Министр также подчеркнула, что приостановка поставок продукции птицефабрики "Свердловская" не повлияет на насыщение рынка.

Ранее в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) были введены карантинные ограничения. Причиной стал выявленный случай кори. В связи с этим студенты Института информационных наук и технологий безопасности, который расположен в одном из корпусов, переведены на дистанционное обучение.

