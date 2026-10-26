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26 октября, 14:37

Общество

Карантин по лептоспирозу скота ввели в Рузском округе Подмосковья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Рузском округе Подмосковья ввели карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота (КРС). Об этом говорится в распоряжении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эпизоотическим очагом объявили территорию хозяйства в деревне Старая Руза, где находится молочно-товарная ферма. На этой территории запретили проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых животных. Также нельзя вывозить восприимчивых животных и пускать посторонних лиц, не являющихся работниками хозяйства.

Вокруг очага установили зону радиусом 1 километр, куда вошли неблагополучные пункты по лептоспирозу КРС. В нее включили деревни Глухово и Старую Рузу, а также одноименный поселок.

Ранее в соседнем Можайском округе объявили карантин из-за заразного узелкового дерматита КРС. Эпизоотическими очагами объявлены ферма "Тесово" и ферма "Центр" ООО "Совхоз Можайский". Неблагополучными пунктами объявили территории в радиусе 3 километров от очагов.

При этом угрожаемой зоной стала территория в пределах 13 километров от неблагополучных пунктов. В нее вошли не только Можайск и множество деревень одноименного округа, но и населенные пункты Рузского и Наро-Фоминского округов.

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