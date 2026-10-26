Самолет Ryanair, летевший из Шотландии в Испанию, подал аварийный сигнал

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Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из шотландского Глазго в испанский Аликанте, подал аварийный сигнал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Лайнер Boeing 737-8AS вылетел из Глазго в 14:37 по московскому времени. Затем борт подал сигнал 7700, свидетельствующий о чрезвычайной или аварийной ситуации. В 15:06 он изменил курс и проследовал в международный аэропорт Ньюкасла в Англии.

Ранее самолет авиакомпании easyJet, который следовал по курсу Амстердам – Эдинбург, также подал аварийный сигнал над Великобританией и сменил курс. Сообщалось, что перед подачей аварийного сигнала воздушное судно сделало несколько кругов над Эдинбургом.

После подачи аварийного сигнала 7700 самолет отправился в сторону аэропорта Манчестера. Однако в итоге судно приземлилось в аэропорту Гатвик в Лондоне. Причины объявления аварийного сигнала не раскрывались.

