Китайский предприниматель установил рекорд, проехав больше 40 км по воде на мотоцикле

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Китайский предприниматель Чжан Сюэ установил мировой рекорд, проехав по открытой воде 40,74 километра на модифицированном мотоцикле. Заезд состоялся в провинции Хунань, передает портал City News Service.

Дистанцию Чжан преодолел примерно за 32 минуты. Для движения по воде мотоцикл специально переоборудовали: инженеры оснастили его системой амфибийных лыж и увеличили топливный бак. Предыдущее достижение составляло 31,8 километра.

"Главной целью было безопасное преодоление всей дистанции", – отметил Чжан.

По его словам, во время официальной попытки он намеренно не развивал высокую скорость.

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