Британка в 99 лет прокатилась на крыле самолета и попала в Книгу Гиннесса

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99-летняя британка Хельга Даффи установила рекорд Гиннесса, совершив экстремальный полет на крыле самолета. На этот поступок ее вдохновила 97-летняя жительница Великобритании Бетти Бромадж, которая ранее получила звание самой возрастной женщины планеты, решившейся на подобный трюк, пишет What's The Jam.

Бромадж живет в Челтнеме. Ее достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса и стало примером для Даффи, увидевшей историю пожилой британки в телевизионных новостях.

Свой полет Даффи совершила на аэродроме RFC Rendcomb в графстве Глостершир. Женщину надежно закрепили на верхней части небольшого самолета, после чего воздушное судно поднялось в небо.

Перед полетом британка призналась, что не испытывала страха. По ее словам, она чувствовала скорее волнение и с нетерпением ждала необычного приключения.

Даффи посвятила рекорд благотворительности. Ей удалось собрать более 1,3 тысячи фунтов стерлингов для службы санитарной авиации Wiltshire and Bath Air Ambulance.

За полетом наблюдали племянницы женщины. Они рассказали, что Даффи давно хотела попробовать что-нибудь необычное и своим поступком показать, что возраст не мешает оставаться активным. После приземления представитель Книги рекордов Гиннесса вручил ей сертификат.

Ранее житель США Дэвид Раш установил другой рекорд, сложив 415 бумажных самолетиков за один час. По правилам Книги рекордов Гиннесса, каждую модель требовалось изготовить по установленной схеме из семи этапов. Рашу помогали ассистенты: они подавали бумагу, передавали готовые самолетики независимым свидетелям и запускали их.