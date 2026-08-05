Британка в возрасте 97 лет побила рекорд Гиннесса по ходьбе по крылу летящего самолета

Фото: dailymail.com/PA Wire/Andrew Matthews

Жительница британского города Челтнем Бетти Бромадж в возрасте 97 лет стала самой пожилой женщиной в мире, которая вышла на крыло летящего самолета. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Таким образом она побила мировой рекорд Гиннесса – прошлый был установлен ей же в 2022 году. На опубликованных кадрах видно, как Бромадж стоит на крыльях биплана при поддержке специальной страховочной системы. Самолет в это время выполняет в воздухе различные маневры, например петлю и переворот вокруг своей оси.

Это уже шестой подобный экстремальный трюк для женщины за последние 10 лет. В августе 2025 года она перенесла инсульт, однако это не помешало ей вновь забраться на крыло самолета.

Трюк был совершен, чтобы собрать средства для больницы Челтнема, где Бромадж проходила лечение. В медицинском учреждении поблагодарили пенсионерку за поддержку и отметили, что собранные деньги направят на закупку оборудования.

Ранее новый мировой рекорд установил преподаватель йоги во Вьетнаме Камал Калой, выполнив 86 отжиманий под водой на одном вдохе. Он может задерживать дыхание примерно на 6 минут, при этом он специально тренировался, чтобы не просто находиться под водой, но и выполнять физические упражнения в условиях нехватки кислорода.

