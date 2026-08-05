"Роскосмос" заявил об отсутствии угрозы управлению полетом МКС из-за пожара в ЦНИИмаш

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар, произошедший на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, не угрожает людям и управлению полетом российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации", – передает РИА Новости заявление госкорпорации.

Пожар на территории ЦНИИмаш произошел днем 5 августа. По данным СМИ, подмосковные пожарные запросили помощь столичных коллег. Позже стало известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее возгорание произошло в квартире в доме на Бакинской улице в Москве. Площадь пожара составила 8 квадратных метров – в помещении горели личные вещи и мебель. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения одного человека.

