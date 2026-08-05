Росстат зафиксировал недельную дефляцию на уровне 0,02%

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Росстат сообщил о снижении потребительских цен в России на неделе с 28 июля по 3 августа 2026 года. Дефляция составила 0,02%. Однако с начала года цены выросли на 4,84%.

"За период с 28 июля по 3 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 100,00%, с начала года – 104,84%", – отмечается в публикации ведомства.

Это уже третья неделя дефляции в текущем году. Ранее Росстат фиксировал снижение цен на неделе с 28 апреля по 4 мая и с 13 по 18 мая – в обоих случаях показатель также составлял 0,02%.

Основной вклад в снижение цен внесла плодоовощная продукция, которая в среднем подешевела на 0,7%. Сильнее всего упали цены на белокочанную капусту – 3,3%, картофель – 2,5%, морковь – 2,3%, помидоры – 2,2%, свеклу столовую – на 1,4%, а также репчатый лук – 1%. При этом огурцы стали дороже на 0,8%, яблоки и бананы – на 0,7%.

Среди других продуктов питания снизились цены на маргарин – 0,5%, куриные яйца – 0,4%, сухие молочные смеси и детские овощные консервы – 0,3%, копченые колбасы, сливочное масло – по 0,2%, молоко – 0,1%. В то же время дороже стали гречневая крупа – на 1,4%, сахар – 1,2%, мясо кур – 0,9%, пшено – 0,6%, свинина – 0,5%. На 0,3% выросли цены на мороженую рыбу, подсолнечное масло, фруктовые детские консервы, рис и соль. Хлеб ржаной и пшеничный, а также вермишель подорожали на 0,2%. На 0,1% стали дороже говядина, баранина, мясные детские консервы, водка, вареные колбасы, печенье, обеды в столовых, закусочных и кафе.

Из непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские пеленки – 0,6%, сухие корма для домашних животных – 0,5%, туалетное мыло – 0,3%, детские подгузники и средства для стирки – 0,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки – 0,1%. При этом дешевле стали зубная паста, гигиенические прокладки и спички – 0,2%, детская спортивная обувь – 0,1%.

Среди других товаров подорожали детские спортивные костюмы – 0,9%, женские колготки – 0,8%, смартфоны – 0,6%, майки, мужские футболки и шампуни – 0,5%, мужские носки – 0,4%. Детские футболки, джинсы и телевизоры подорожали на 0,3%, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты прибавили 0,2%, зарубежные легковые авто, электропылесосы, сигареты с фильтром и обрезные доски – 0,1%.

Росстат также зафиксировал снижение цен на некоторые лекарства. Пенталгин подешевел на 0,7%, левомеколь – на 0,4%, нимесулид и ренгалин – на 0,3%, римантадин – на 0,2%, метамизол натрия, корвалол и нафазолин – на 0,1%. При этом активированный уголь стал дороже на 0,1%.

Цены на дизельное топливо за отчетную неделю стали ниже на 1,6%, на бензин – на 1,1%, следует из данных ведомства.

Ранее сообщалось, что стоимость красной икры лососевой путины в 2026 году в российских магазинах достигла 20,4 тысячи рублей за килограмм. Наиболее дорогой стала икра нерки – ее стоимость варьируется от 14,8 до 20,4 тысячи рублей за килограмм.

