Цены на красную икру в рознице достигли 20,4 тысячи рублей за килограмм

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Стоимость красной икры лососевой путины этого года в сетевых магазинах выросла до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные информационного агентства по рыболовству.

По словам главы агентства Александра Савельева, самым дорогим видом стала икра нерки – ее стоимость варьируется от 14,8 до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Икра горбуши вылова 2026 года продается по 12,4–18,45 тысячи, икра кеты – по 14,3–16,5 тысячи. Для сравнения он привел данные середины июня, когда рекордным показателем для начала путины были 15 тысяч рублей за килограмм икры чавычи во Владивостоке, тогда как нерка стоила 11,5–13 тысяч, а горбуша – 8,5 тысячи.

Как пояснил эксперт, на удорожание влияют несколько факторов. Главный из них – более низкий по сравнению с прошлым годом прогноз вылова лососей и, соответственно, производства икры.

Сославшись на данные Росрыболовства, он сообщил, что к 22 июля вылов тихоокеанских лососей составил около 30 тысяч тонн. Прогноз на весь сезон – 227 тысяч тонн, что существенно ниже показателя 2025 года (335,5 тысячи тонн). Ожидается, что в этом году будет заготовлено около 8 тысяч тонн икры – почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом. При этом информации об объемах заготовки пока нет.

Второй фактор – ужесточение контроля на рынке красной икры. Как пояснил руководитель агентства, это позволило оградить покупателей от продукции сомнительного качества и подтасовок.

"По сути, рост стоимости – это цена за качество и безопасность продукта", – сказал Савельев.

Вместе с тем он напомнил о том, что с 1 октября 2025 года обязательная маркировка икры включает сверку объемов, заявленных в двух информационных системах: "Честный знак" Центра развития перспективных технологий и "Меркурий" Россельхознадзора.

"Интеграция этих двух систем не оставляет шансов выдать прошлогоднюю икру за икру "свежего урожая". Прежде этим грешили многие трейдеры", – подметил специалист.

Однако сейчас каждый покупатель может отследить путь продукта от лосося до прилавка благодаря двухмерному штрихкоду, который наносится на упаковку икры в обязательном порядке с 1 мая 2024 года. Эксперт также подчеркнул, что главное – покупать маркированный деликатес и обязательно проводить покупку через кассу.

Ранее сообщалось, что в период с января по апрель продажи черной икры в России снизились в натуральном выражении на 22%, а в денежном выражении – на 13%. Причиной такой динамики послужил тот факт, что часть покупателей перешла на более доступную красную икру. В частности, продажи красной икры выросли за год на 73% и 17% в натуральном и денежном выражении соответственно.