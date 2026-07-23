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23 июля, 12:07

Экономика

Минимальный с 1946 года подход рыбы зафиксирован у берегов Камчатки

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Минимальный с 1946 года подход рыбы зафиксирован у берегов Камчатки. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров, слова которого приводит ТАСС.

На полуострове выловили менее 10% от прогнозируемых объемов – всего 23 тысячи тонн. Для сравнения сенатор привел данные за 2025 год, в который только нерки добыли 35 тысяч тонн. При этом в 2026-м этой рыбы не набралось и тысячи тонн.

"Никогда такого не было. Представляете, с 1946 года в озерную, чтобы такое количество мизерное пришло рыбы – никогда не было", – заявил Невзоров.

Из-за резкого сокращения уловов рыбопромысловые предприятия региона, как отметил сенатор, оказались в сложном финансовом положении. В связи с этим губернатор Камчатского края Владимир Солодов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой перенести сроки платежей по обязательствам на один год.

Ранее правительство РФ включило в перечень разрешенных для промышленного рыболовства водных биоресурсов глубоководных миксин, также известных как рыбы-ведьмы. Виды рода Myxine являются родственными миногам и внешне напоминают угрей. Однако они отличаются сложно устроенными глазами, позвоночником и не имеют челюстей.

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