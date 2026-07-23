Политолог Жарихин: каждый новый пакет санкций ЕС бьет по Европе сильнее предыдущего

Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций 23 июля, однако число позиций пришлось сократить из-за несогласия некоторых стран. Ряд СМИ и экспертов предположили, что будущие ограничения и вовсе станут менее масштабными. Изменятся ли методы экономического давления на Россию со стороны ЕС и почему в Брюсселе стало труднее согласовывать решения, разбиралась Москва 24.

Последний пакет?

Фото: legion-media.com/Leonie Asendorpf

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против РФ. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, в него вошли 218 позиций – наибольший показатель за последние четыре года. В частности, ограничения будут введены в отношении 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также против 94 финансовых организаций. По данным СМИ, в их число вошла Московская биржа, которая ранее попала под санкции США и Великобритании.

Также ЕС вводит запрет для своих банков на трансграничные операции с 32 российскими кредитными организациями, криптокомпаниями и нефтяными торговыми платформами, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, на год будет заморожен механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть, который сейчас составляет 44 доллара за баррель.

При этом ЕС вводит ограничения против судов, которые, по утверждению Брюсселя, оказывают содействие российскому "теневому флоту". Ранее санкции вводились только против самих танкеров, перевозящих нефть. Плюс ко всему в список ограничений попали нефтеперерабатывающие заводы на территории России и Белоруссии.

По словам Каи Каллас, объединение продолжит работу над новыми мерами против России.





Кая Каллас глава европейской дипломатии Это еще не конец санкционного курса. Мы уже работаем над следующими шагами.

Однако согласование 21-го пакета сопровождалось большим количеством трудностей. По данным издания Politico, власти ЕС исчерпали запас идей для новых санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества.

В частности, СМИ утверждали, что Греция выступала против запрета на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за возможного удара по судоходной компании Dynagas. В итоге послы согласовали разрешение на транспортировку топлива в третьи страны на год с автоматическим продлением, утверждает Reuters.

Кроме того, Германия и Португалия в ходе обсуждения добивались послаблений на закупку российской рыбы, а Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen. Также Франция и Италия продавливали смягчения визовой политики: страны выступили против запрета на въезд в страны объединения участников СВО, так как считают, что в конечном итоге это приведет к полному запрету на въезд россиян.

Еврокомиссия признала, что в пакет не удалось включить запрет на въезд бойцов в ЕС. Урсула фон дер Ляйен лишь рассказала о неких "важных шагах в этом направлении", хотя в июне обещала ввести полный запрет уже сейчас.

При этом в Евросоюзе обсуждается возможность прекращения практики принятия крупных санкционных пакетов в отношении России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на европейский дипломатический источник. В таком случае 21-й может стать последним в подобном виде.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани согласился в беседе с изданием, что будущие ограничения могут свести к расширению "черных списков" и усилению контроля за исполнением предыдущих рестрикций.





Тьерри Мариани депутат Европарламента от Франции Они назовут это "более умными санкциями". В действительности это признание того, что прежний подход себя не оправдал и близится к завершению.

Другой собеседник, осведомленный о ходе переговорного процесса, отметил, что точечное внесение отдельных физических и юрлиц, а также судов в уже действующие санкционные списки требует гораздо меньше времени и вызывает не такое сильное сопротивление.

Эпоха черных списков?

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Санкционное давление на Россию со стороны Европы может сократиться, однако полностью Брюссель от этого не откажется. Таким мнением с Москвой 24 поделился заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Он напомнил, что система черных списков, в которые попадают конкретные лица и компании, давно используется Евросоюзом.

"Поэтому речь, скорее всего, идет не о том, что вместо глобальных мер будут применяться только эти, а о том, что, поскольку согласовывать новые масштабные ограничения становится все сложнее, у Брюсселя остается только этот инструмент", – предположил экономист.

По мнению эксперта, вводимые санкции в любом виде могут нанести ущерб РФ, так как это затрудняет экономические процессы и торговые операции.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Однако факт того, что ЕС все сложнее согласовывать серьезные решения по давлению на Россию, свидетельствует о том, что страны, видимо, подошли близко к пределу своих возможностей по введению новых ограничений, которые бы не наносили серьезного ущерба их собственной экономике. До сих пор они как-то принимали его, но терпение у многих исчерпано.

Также Колганов предположил, что дальнейшее усиление санкционного давления происходить не будет или окажется в очень урезанных масштабах, что само по себе хороший знак. Это связано с тем, что, хоть Россия и научилась обходить многие ограничения, они все равно ведут к экономическим издержкам.

"Однако ослабления давления ждать не приходится: в ЕС явно не настроены поднимать такой вопрос", – резюмировал специалист.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс, в котором чем выше число ограничений, тем больше возможностей давить на Россию.





Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ Но на деле так не получилось: пакеты принимаются, а позиция страны не меняется. При этом чем жестче пакеты, тем сильнее они бьют не только, а иногда и не столько по России, сколько по самой Европе. Поэтому внутри ЕС начинаются противоречия: некоторые страны, которые в наибольшей степени страдают от санкций, отказываются принимать предложения, и пакетная система начинает буксовать.

Комментируя возможный переход на черные списки вместо глобальных санкций, Жарихин предположил, что это могут делать с учетом интересов отдельных стран.

"Раньше же Европа изображала некий монолит, который принимает общие пакеты, чтобы создать максимум проблем для России", – отметил он.

Также Жарихин обратил внимание, что усилия по преодолению права вето отдельных государств Евросоюза провалились и никак не оправдали себя. Если принимаются единые меры без общей позиции всех стран-членов, они не работают, так как каждое государство просто выступает против отдельных положений и согласования буксуют. Кроме того, страны Европы могут начать обходить собственные санкции, резюмировал политолог.

