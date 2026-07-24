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24 июля, 18:12

Шоу-бизнес

Компания Юлии Высоцкой "Едимдома.Ру" принесла почти 29 млн рублей убытка

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Компания "Едимдома.Ру", совладельцем которой является актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 28,9 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Согласно полученным данным, выручка организации за год сократилась вдвое с 103,7 до 53,2 миллиона рублей. Прошлый год стал для компании третьим убыточным после 2022 и 2023 годов. В 2024-м организация смогла выйти в прибыль.

Организация "Едимдома.Ру" зарегистрировали в июле 2013 года. Компания занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. 90% организации принадлежит Высоцкой, еще 10% – Евгению Степанову.

При этом другая связанная с телеведущей компания – ООО "Студия Едим Дома", непосредственно занимающаяся производством одноименного телешоу, – завершила 2025 год с прибылью. Ее выручка составила 165,8 миллиона рублей против 182,2 миллиона рублей годом ранее.

Ранее один из крупнейших российских разработчиков офисного ПО "МойОфис" уведомил сотрудников о сокращениях. Соответствующие уведомления компания отправила в середине мая. По данным источников, в штате могут оставить только работников техподдержки, а многие департаменты оказались под сокращением почти в полном составе.

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