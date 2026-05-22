Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:16

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Варакин: поиск новой работы должен занимать не больше месяца месяца

ИИ-собеседования и политика компаний: почему россияне не могут найти работу по полгода

Почти 70% россиян уверены, что смогут найти новую работу за три месяца или быстрее, заявили аналитики. Так ли это на самом деле и как действовать, если найти новое место не удается, разбиралась Москва 24.

На поиск три месяца

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Почти 70% россиян уверены, что в случае увольнения смогут найти новую работу за три месяца или даже быстрее. К таким выводам пришли аналитики портала HH.ru.

Согласно исследованию сервиса, 72% граждан чувствуют себя уверенно в вопросах карьерной стабильности, а 68% не сомневаются, что при необходимости быстро трудоустроятся. Самыми оптимистичными оказались сотрудники розничной торговли (77%), строительной отрасли и сферы недвижимости (76%), а также продаж и клиентского сервиса (75%).

Несмотря на это, в различных социальных сетях появляется все больше видеороликов, где люди жалуются на длительность поиска работы. Часто с этим сталкиваются безработные из IT-сегмента, дизайнеры и копирайтеры, которые ранее приняли решение уйти "в никуда".

При этом независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 предупредила, что импульсивное увольнение "в никуда" в 2026 году особенно опасно для офисных сотрудников. По ее словам, число вакансий для "белых воротничков" снизилось примерно на 40%, конкуренция выросла до 8–11 человек на место, а поиск достойной работы может занять до полугода.

Главные причины увольнений – эмоциональное выгорание, высокая нагрузка и желание сохранить ментальное здоровье, особенно в IT, финансах, медиа и продажах. Однако без страха могут увольняться только линейный персонал (рабочие, курьеры, водители) и квалифицированные специалисты с уникальными навыками – на них сохраняется высокий спрос. Лоикова посоветовала офисным сотрудникам иметь финансовую подушку минимум на 6 месяцев, обновить резюме и заранее проанализировать рынок вакансий.

Рынок труда в России в целом остается напряженным: почти каждая четвертая компания начала сокращать персонал, причем многие делают это без выплаты компенсаций. Если в 2023 году доля таких работодателей составляла 10%, то в 2025-м – уже 25%. Кадровики связывают это с переходом бизнеса от стратегии роста к выживанию и оптимизации издержек.

По словам эксперта Президентской академии Татьяны Подольской, ситуация наиболее выражена в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Какие альтернативы?

Фото: depositphotos/karandaev

По мнению кадрового эксперта Ильи Варакина, рынок труда действительно стал сложнее: с октября 2025 года шла оптимизация, а с января – февраля 2026-го – полноценное сокращение.

"Поэтому многие действительно ищут работу по 6 месяцев. Если они готовы пойти на понижение зарплаты или изменение функционала, то могут найти быстрее просто потому, что будут иметь более скромные потребности, чем большая часть рынка", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Эксперт дал совет: пока ключевая ставка не снизится и экономика не стабилизируется, держаться за те места, на которых сотрудники сейчас работают.

В идеальном варианте поиск должен занимать около месяца. Первые две недели – это размещение резюме и сбор откликов, последующие две-три – прохождение этапов собеседований параллельно в нескольких компаниях.

"Когда первый этап затягивается больше чем на месяц, это очень тревожный сигнал. А если в течение первых двух-трех недель кандидат не получает ни одного приглашения на следующий этап, это уже проблема", – добавил Варакин.

Когда работу не удается найти полгода, нужно менять резюме, снижать стандарты. Но основная проблема не в этом и даже не в искусственном интеллекте, который используют HR, а в экономике. Сейчас идет охлаждение, большое количество компаний оптимизируется, кто-то сокращает персонал. Если на вакансию приходит более тысячи откликов, то 999 человек не получат желаемое.
Илья Варакин
кадровый эксперт

По его словам, во время кризиса надо иметь не один и не два, а даже три источника дохода одновременно. Первый – основная работа, второй – ручной труд: например, разместить резюме на базе поиска специалистов и принимать заказы на оказание тех или иных услуг. Подойдет то, что не отвлечет от основной карьеры, но даст возможность спокойно оставаться на плаву.

Третий – постоянный поиск чего-то нового: исследование, какие рынки открываются, потребность в каких специалистах появляется. В новых сферах всегда мало народа и зарплаты выше: например, если сотрудник – копирайтер, зарплата будет низкой, а если промпт-инженер, который также пишет тексты по алгоритмам для нейросети, то получит в три раза больше, заключил эксперт.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществоистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика