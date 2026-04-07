Юрист Шайдуллина: работодателю грозит штраф за отказ в трудоустройстве из-за полиграфа

Работодателей предупредили о незаконности требований к соискателям пройти детектор лжи при трудоустройстве. Какие еще требования могут оказаться незаконными и как защитить себя при поиске работы – в материале Москвы 24.

Не лги

Россиян предупредили о незаконности требований работодателей пройти детектор лжи при приеме на работу. Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа и могут быть привлечены к ответственности за отказ в трудоустройстве по таким основаниям. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Кандидат имеет полное право отказаться от прохождения любых дополнительных проверок, в том числе полиграфа. В случае отказа в приеме на работу по данному основанию работодатель может быть привлечен к ответственности за нарушение требований трудового законодательства.

Депутат подчеркнула, что любые проверки, не предусмотренные законом, будут считаться неправомерными.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях или требование доступа к закрытому профилю – тоже нарушение права на частную жизнь. Такие отказы можно оспорить в суде, однако работодатели могут ссылаться на нейтральные причины, что затрудняет защиту. В то же время госслужащие обязаны ежегодно сообщать о своих общедоступных аккаунтах, а педагоги и воспитатели должны соблюдать повышенные требования к моральному облику.

Нарушение закона

Законодательство действительно ограничивает работодателя в использовании детектора лжи, то есть полиграфа, при приеме на работу. Отказ в трудоустройстве на этом основании может быть признан незаконным, рассказала в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Однако, по ее словам, здесь важно различать: незаконно само основание отказа (из-за несогласия на проверку), а не желание работодателя проверить кандидата.

"Помимо требования пройти полиграф, незаконными обычно признаются требования, которые никак не связаны с деловыми качествами сотрудника. Работодатель не вправе требовать информацию о происхождении, национальности, имущественном положении, религиозных и политических убеждениях, частной жизни, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей", – пояснила эксперт.

Также нельзя требовать сведения, нарушающие медицинскую тайну, например, диагнозы и заболевания, не входящие в перечень противопоказаний для данной профессии. К дискриминационным требованиям относятся также просьбы предоставить фотографии в анкете для оценки внешности, указать возраст (если он не является квалификационным требованием) или семейное положение.

"Отказаться от таких требований можно, но гарантий трудоустройства это не даст. Ни один работодатель в открытую не скажет, что отказывает по тем или иным причинам. Формально он имеет право не заключать трудовой договор, сославшись на то, что соискатель не подошел по результатам собеседования или не обладает необходимыми навыками", – рассказала Лоикова.

Поэтому, отметила она, можно вежливо отказаться, но нужно быть готовым, что работу, скорее всего, не дадут. Это не столько право руководства в юридическом смысле, сколько его фактическая возможность отсеять кандидата.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Чаще всего такие требования встречаются в сферах с высокой материальной ответственностью – финансовые позиции, кассиры, операционисты, банки. Также это касается частных охранных и силовых структур, где бывает необходимо психофизиологическое исследование.

Кроме того, в крупных корпорациях и на госслужбе в отдельных ведомствах важно соблюдение внутренних регламентов, связанных с допуском к гостайне или доступу к важным информационным системам. В торговле и ретейле для персонала, работающего с продажами, могут проверять на склонность к воровству или подделке документов, уточнила эксперт.

"Наказать работодателя можно, но с большими нюансами. Возможно, если прямо отказали в приеме именно из-за несогласия проходить проверку и есть соответствующий документ с такой формулировкой. Однако на практике такие случаи встречаются крайне редко. Но если работодатель требует пройти полиграф от уже работающего сотрудника без его согласия – это нарушение закона о персональных данных", – добавила она.

Если увольняют за отказ проходить полиграф, притом что он не предусмотрен федеральным законом для этой должности, это тоже незаконно.

"На этапе собеседования привлечь работодателя к ответственности сложно, потому что соискатель еще не состоит с ним в трудовых отношениях. Можно пожаловаться в трудовую инспекцию, но доказать, что причина отказа именно в нежелании проходить полиграф, практически невозможно", – пояснила специалист.

Бороться можно только через суд, собрав неоспоримые доказательства – например, видеозапись собеседования, где прямо говорят, что без полиграфа не возьмут. В реальной жизни проще найти другое место работы, где не требуется проходить столько проверок, чем судиться с компанией, заключила Лоикова.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина добавила, что полиграф в российском законодательстве не предусмотрен для обычных сотрудников и может использоваться только на добровольной основе.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Если работодатель отказывает в трудоустройстве из-за непрохождения полиграфа, то наказание наступает по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ, часть 1). Административный штраф для юридических лиц составляет до 50 тысяч рублей, если факт неправомерных действий будет доказан.

Кроме того, соискатель может в судебном порядке доказать, что ему незаконно отказали в приеме на работу из-за нежелания проходить полиграф, и получить денежную компенсацию.

"Для этого необходимо истребовать у компании письменный отказ в приеме на должность. Однако работодатели, как правило, не указывают истинную причину отказа, а ссылаются на несоответствие кандидата требованиям вакансии или отсутствие необходимых навыков. Здесь очень тонкая грань", – рассказала юрист.

Она уточнила, что, если уже трудоустроенного сотрудника заставляют пройти полиграф и угрожают увольнением, ситуация аналогичная, в действие также вступает статья 5.27 КоАП РФ.

К слову, та же статья и наказание распространяются и в том случае, если отказывают в приеме на работу из-за вопросов, связанных с религией, происхождением, национальностью, внешним видом, политическими убеждениями и частной жизнью, заключила эксперт.