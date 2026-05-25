Угроза подтопления сел возникла в Дагестане из-за поднятия воды в реке

Уровень воды в реке Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана поднялся выше критической отметки. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, расположенных в пойме. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Причиной паводка стали продолжительные дожди, прошедшие в республике в ночь на понедельник, 25 мая, и в течение суток. На реке Акташ расход воды достиг 270 кубометров в секунду при опасном пороге в 250.

Также на реке Терек показатели приближаются к неблагоприятным: расход воды увеличился до 675 кубометров в секунду при критической планке в 700.

В связи с этим в населенных пунктах региона организовано дежурство спасателей, обстановка находится под постоянным контролем МЧС.

В министерстве природных ресурсов Дагестана добавили, что специалисты ведомства круглосуточно отслеживают гидрологическую ситуацию на Акташе. Под особым наблюдением находятся территории вблизи сел Адильотар, Кадыротар и Тутлар.

Тяжелая паводковая ситуация наблюдается в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали мощные ливни. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.