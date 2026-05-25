РПЦ окажет помощь задержанному в Чехии митрополиту Илариону

Русская православная церковь (РПЦ) намерена использовать все доступные правовые механизмы для защиты митрополита Илариона, задержанного в Карловых Варах в Чехии. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Московской патриархии.

В заявлении подчеркивается, что РПЦ окажет своему клирику всю необходимую юридическую помощь в строгом соответствии с законодательством.

Задержание Илариона произошло 25 мая. Его обвинили в якобы хранении наркотических веществ и отправили в СИЗО, изъяв все личные вещи.

Позже стало известно, что в заключении митрополит долгое временя находился без еды. По словам его адвоката, питание ему предоставили только после полуночи. При этом на следующий день не было завтрака.