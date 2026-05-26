Fox News: США нанесли новые ракетные удары по целям на юге Ирана

Американские военные уничтожили два катера, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции (КСИР), а также поразили позицию зенитно-ракетного комплекса в иранском порту Бендер-Аббас. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного представителя властей США, на которого ссылается журналистка Дженнифер Гриффин, американские силы зафиксировали установку иранскими катерами мин в акватории Ормузского пролива. В ответ на эти действия военные ликвидировали оба судна КСИР, а также нанесли удар по расчету ЗРК в Бендер-Аббасе, который пытался взять на прицел боевые самолеты Соединенных Штатов.

Как отмечает телеканал, нанесенные удары носили оборонительный характер и не означают разрыва действующего соглашения о прекращении огня с Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.