ОДКБ намерена наращивать боевой потенциал с помощью дронов и РЭБ

Фото: depositphotos/Nesterenko_Max

Организация Договора о коллективной безопасности планирует укрепить свои Коллективные силы за счет внедрения современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных средств и автоматизации управления войсками. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, более чем за 30 лет существования Договора в зоне ответственности организации удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. При этом приоритет в ОДКБ по-прежнему отдается превентивным и политико-дипломатическим методам, однако параллельно совершенствуется система кризисного реагирования.

В рамках обновленной в 2025 году Стратегии коллективной безопасности решено сделать акцент на техническом переоснащении войск с учетом новейшего боевого опыта. Помимо этого, организация намерена развивать программы подготовки военных кадров для армий государств-членов, опираясь на достижения военной науки и передовую практику.

Одной из принципиальных задач, как подчеркнул генсек, остается выполнение Программы укрепления таджикско-афганской границы, принятой в ноябре 2024 года в Астане. Реализация этого документа, как ожидается, укрепит стабильность в Центральной Азии и снизит риски распространения транснациональных угроз на Европу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории РФ, Белоруссии и Казахстана. Военный комитет организации уже определил шаги для наращивания военного потенциала в интересах обеспечения региональной стабильности.

