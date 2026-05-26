Трамп заявил, что Иран должен передать уран США либо уничтожить его

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все оставшиеся запасы обогащенного урана в Иране были незамедлительно переданы американской стороне для последующей утилизации. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social .

В качестве альтернативы он предложил уничтожить ядерный материал непосредственно на иранской территории или в другом согласованном регионе. Трамп отметил, что данная процедура должна проходить при координации с Тегераном и под обязательным наблюдением Комиссии по атомной энергии США (или аналогичного ведомства) в качестве свидетеля.

При это президент назвал обогащенный уран "ядерной пылью", отметив, что более предпочтительным вариантом считает уничтожение материала на месте, а не его вывоз в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно содержание проекта мирного соглашения между США и Ираном. По информации СМИ, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить пролив от мин.

Кроме того, проект включает обязательства Ирана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия, а также проводить переговоры о приостановке своей программы по обогащению урана.