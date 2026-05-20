МИД РФ: новое руководство Ирана придерживается обязательства не иметь ядерного оружия

Новое руководство Ирана, как и прежнее, согласно с тем, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики", – отметил Рябков, которого цитирует ТАСС.

Представитель МИД указал, что для решения подобных задач у международного сообщества есть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в котором прописаны все соответствующие обязательства. Тегеран никогда от них не отказывался.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти США ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия. Одновременно с этим Трамп назвал очень хорошими шансы на заключение приемлемой для Вашингтона договоренности с Тегераном.

Возможная передача иранского урана России обсуждается в ходе продолжающихся переговоров Вашингтона и Тегерана, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако он добавил, что Трамп "не в восторге" от подобных предложений.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.