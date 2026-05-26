26 мая, 09:40

Более чем в 7 тыс зданий в Москве включили горячую воду после гидравлических испытаний

Специалисты ПАО "МОЭК" завершили первые этапы гидравлических испытаний, после чего горячая вода вновь стала поступать в 7 012 зданий, включая 3 191 жилой дом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Испытания проходили на 1 169 километрах магистральных тепловых сетей. Трубопроводы проверили при помощи повышенного давления на прочность и плотность, провели ремонт и заменили оборудование.

В рамках испытаний специалисты поочередно выводят участки магистральных тепловых сетей из работы. В связи с этим подача горячего водоснабжения временно прекращается.

Летняя профилактика помогает обеспечивать теплоснабжение потребителей и работу тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Узнать о сроках отключения горячей воды можно при помощи специального онлайн-сервиса на портале mos.ru. Также график опубликован в мобильном приложении "Моя Москва", на сайте ПАО "МОЭК" и на платформе "Электронный дом".

Плановые отключения горячей воды начались в Москве в мае. Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, которые завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах Москвы.

городЖКХ

