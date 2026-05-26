26 мая, 14:29

Транспорт

Адресную доставку забытых в поезде вещей запустят в России

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Доставку на дом вещей, забытых в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК), запустят в России в текущем году. Об этом рассказал замгендиректора компании Николай Абрамов.

"Новые сервисы в 2026 году… 4-й квартал… Адресная доставка забытых в поезде вещей из камеры хранения владельцу", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что доставлять вещи пассажирам будут на дом. Кроме того, как добавил Абрамов, компания тестирует прием заявок на поиск забытых вещей во время следования поезда.

РЖД начали тестировать новую систему, благодаря которой сервис по поиску забытых в поездах вещей станет удобнее, в апреле. Благодаря нововведению проводник и начальник поезда будут сразу напрямую получать заявку о забытом предмете. Они смогут искать пропажу непосредственно в пути.

До этого сообщалось, что пассажиры поездов и автобусов ООО "Аэроэкспресс" в апреле забыли 340 вещей, в том числе рабочую каску, ящик с инструментами и рентгеновский снимок. Чаще всего забытые предметы находили сотрудники предприятия перед майскими праздниками – 29 и 30 апреля.

Сервис "Бюро находок" начал работать на ВДНХ

