26 мая, 15:06

ГД приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации

Депутаты Госдумы в рамках второго и третьего чтений одобрили законопроект о десятилетнем сроке исковой давности при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в апреле.

Нововведения предполагают корректировку Гражданского кодекса РФ. В частности, теперь при оспаривании соответствующих соглашений суд сможет отказать в иске после истечения 10 лет.

В случае подписания законопроекта президентом он вступит в силу с момента официального опубликования. Однако новые нормы будут применяться и к требованиям, которые возникли до принятия закона, при условии, что судебные решения по ним еще не вступили в законную силу.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом. При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут", – следует из пояснительной записки.

Помимо этого, закон предусматривает, что срок исковой давности не будет применяться к случаям передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, большевики при секуляризации конфисковали земли религиозных организаций и передали их в государственную и муниципальную собственность. Причем некоторые из этих объектов также оказались вовлечены в сделки в ходе приватизации.

"Мы считаем, что на такие споры срок исковой давности не должен распространяться. Это не значит, что таких споров не будет, просто, если будет спор, религиозные организации смогут отстаивать свои интересы", – добавил парламентарий.

Ранее Владимир Путин заявил, что принцип срока давности не должен применяться только в отношении преступлений против человечности. Свое мнение глава государства высказал в контексте обсуждения восстановления срока давности по некоторым сделкам, включая приватизационные. При этом во всех остальных случаях он необходим, указывал президент.

