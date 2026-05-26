Актер Рассел Кроу нагрубил поклонникам, попросившим автограф

Австралийский актер Рассел Кроу нагрубил поклонникам, которые ждали его у парижского отеля. Об этом пишет Deadline.

Как сообщается, в этот момент Кроу спешил в аэропорт, однако все же решил уделить внимание поклонникам. Он подошел к ним и в довольно грубой форме высказал ряд условий.

"Стойте там, где стоите, не лезьте *** ко мне. Я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?" – обратился Кроу к собравшимся.

Позже артист сам прокомментировал произошедшее в соцсетях, дав понять, что ситуация была под полным контролем. По его словам, проблемы нет, так как фанаты получили свои автографы, а он успел на рейс.

