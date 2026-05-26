26 мая, 18:09

Президент Чехии Павел заявил о выходе 9 стран из коалиции по поставкам боеприпасов ВСУ

Количество стран, входящих в коалицию по поставкам боеприпасов ВСУ, сократилось вдвое. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times.

По его словам, еще в прошлом году финансовый вклад вносили 18 государств, а на данный момент их число сократилось до 9.

"Инициатива по-прежнему работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов. В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50 процентов всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим", – рассказал Павел.

Лидер страны добавил, что вопрос финансирования должен стать одной из тем обсуждения на июльском саммите НАТО в Анкаре. Сама инициатива была запущена в 2022 году чешским предпринимателем Далибором Дедеком, создавшим для этого специальное НПО. С тех пор организация закупила оборудование для украинской армии более чем на миллиард крон (свыше 41 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что ЕК планирует передать Киеву 9,1 из обещанных 90 миллиардов евро в июне. По словам представителя Еврокомиссии Балаш Уйвари, из общей суммы выделенных средств 5,9 миллиарда евро предназначены для оборонных нужд Украины, а 3,2 миллиарда евро направят на оказание макрофинансовой поддержки. В первую очередь планируется закупка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

