Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 15:22

Политика

ЕК планирует передать Киеву 9,1 из 90 млрд евро в июне

Фото: depositphotos/mariakarabella​

Еврокомиссия собирается передать Киеву 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Как рассказал представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, 5,9 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды, а еще 3,2 миллиарда – на макрофинансовую помощь.

По его словам, сначала для Украины будут закуплены БПЛА. Сейчас ЕК уже ведет работу над программами закупок оружия под следующие транши.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, а также завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

При этом Евросоюз считает, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России. Кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика