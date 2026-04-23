Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил 20-й пакет санкций против России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X.

Кроме того, Совет ЕС на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, добавил Кошта.

До этого СМИ утверждали, что Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, который является его главным элементом, а также оказание услуг для этих перевозок. Таким образом, странам ЕС было якобы предложено принять этот пакет в урезанном виде.

Предыдущий 19-й пакет антироссийских ограничений был принят в конце октября 2025 года. Тогда рестрикции коснулись российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.

Более того, перемещения российских дипломатов внутри ЕС были ограничены территорией страны, где они аккредитованы. Ограничения также затронули 117 танкеров, якобы используемых для перевозки российской нефти.

