МИД РФ заявил о сохранении безвизового режима для украинцев

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Безвизовый режим для граждан Украины сохранится из гуманитарных соображений. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, стороны подписали соответствующее соглашение в 1997 году. Дипломат отметил, что оно представляло важность для поддержания связей между народами, однако по инициативе Киева договор был прекращен в 2023 году.

"Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну", – подчеркнул Климов.

В настоящее время украинцы могут приезжать в Россию через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и в аэропорт Шереметьево.

Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля 2022 года. Оформление документов доступно в визовых центрах третьих стран или восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Однако в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует гражданам РФ въезд на территорию Украины. Окончательное решение принимают пограничники.

