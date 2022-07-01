Визовый режим начал действовать между Украиной и Россией

Украина ввела визовый режим для граждан России. Закон начинает действовать 1 июля.

Оформить документы можно в визовых центрах третьих стран или восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. При этом в МИД Украины заявили, что даже наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны. Окончательное решение будут принимать пограничники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

