В Минобороны РФ сообщили о состоявшемся 29 июня обмене бойцов по схеме 144 на 144

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Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 144 на 144 в среду, 29 июня, по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ", – отметил он.

По словам представителя ведомства, почти все освобожденные являются ранеными или тяжелоранеными, они получают необходимую медпомощь. Конашенков также назвал приоритетной задачей сохранение жизни и здоровья военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР, а также их освобождение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим.

Он добавил, что основной задачей является списание бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

