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Наука

Магнитная буря уровня Kp5+ началась на Земле

Фото: depositphotos/vampy1

Магнитная буря уровня Kp5+ зарегистрирована на Земле вечером в субботу, 7 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Регистрируется магнитная буря уровня Kp5+. Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры еще вчера ночью, но магнитосфера все это время, хотя и с напряжением, держалась в зеленой зоне" – говорится в сообщении лаборатории.

В северо-западной части страны уже должны регистрироваться первые слабые полярные сияния, отметили ученые.

Ранее сообщалось, что на Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек. Космические средства слежения отметили 18 событий класса C и выше – обычных и крупных.

Главным источником роста специалисты называют крупную группу солнечных пятен: сейчас она находится почти в центре видимого диска Солнца. При этом дальнейшего увеличения числа событий исследователи не исключают.

Гигантская корональная дыра появилась на Солнце

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