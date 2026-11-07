Очередь на жилье для военных сократится на 20 тысяч в 2026 году

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Очередь военнослужащих, ожидающих служебное жилье, уменьшится на 20 тысяч человек в 2026 году. Такой эффект даст ввод в эксплуатацию новых домов, о чем сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает его слова РИА Новости.

В Московской области сдали многоэтажный жилой дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей. Первые новоселы уже получили ключи, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих, и прежде всего участников спецоперации, является одним из приоритетов", – сказал Белоусов.

Он уточнил, что очередь сократится за счет целого ряда вводимых домов. Только в столице в 2026 году для нужд военнослужащих планируется ввести в эксплуатацию девять многоквартирных домов с общим жилым фондом порядка 2,5 тысячи квартир.

Подмосковный дом построен при поддержке "Сбера" менее чем за два года. Комплекс состоит из двух корпусов, в него переедут более 330 семей военнослужащих.

"Это не просто дом, а комплексная застройка территории вместе с парковой зоной, спортплощадками, подземным паркингом и прочей инфраструктурой", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он поблагодарил команду "Сбера", которая реализовала проект с нуля, а также отметил работу команды Московской области. Глава Минобороны, президент и председатель правления "Сбера" Герман Греф и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели условия, созданные для проживания семей военнослужащих, пообщались с бойцами и их близкими, а также посетили детский и фитнес-центры.

Квартиры сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению, на кухнях установлена встроенная бытовая техника. В доме и на прилегающей территории создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью, пожилых людей и мам с колясками.

На первых этажах открыты супермаркет, многофункциональный центр, детский центр, фитнес-центр, кафе, аптека, пункты выдачи заказов, медицинский центр и отделение "Сбера". Подземный паркинг рассчитан на 185 машиномест, дополнительные места для автомобилей есть на придомовой территории.

Рядом с домом обустроили баскетбольную площадку, футбольное поле, многофункциональную спортивную зону и детскую площадку, благоустроили парк, а во внутреннем дворе разместили уличные батуты и площадки для общественных мероприятий. В прилегающем лесном массиве проложили прогулочные маршруты. Кроме того, расширили проезды, реконструировали улично-дорожную сеть и модернизировали системы тепло- и электроснабжения.

"В комплексе, который мы посещаем, есть все необходимое для комфортной жизни. Конечно, это высокий стандарт. И наша задача – в разных уголках Подмосковья уделять внимание и жилью для военнослужащих, и всему, что касается образования, медицинского обслуживания", – отметил Воробьев.

В Минобороны России подчеркнули, что проект отражает системный подход к решению жилищного вопроса для семей военнослужащих и направлен на создание достойных условий жизни.

Ранее российское правительство поддержало проект закона, позволяющий военнослужащим с детьми-инвалидами получать жилье вне очереди даже после их совершеннолетия. Как отметили в кабмине, улучшение соцподдержки семей с детьми-инвалидами относится к приоритетным направлениям государственной политики.

Решение задач по улучшению демографии предусматривает создание механизмов повышения качества жизни инвалидов и оказание дополнительной поддержки семьям с такими детьми.

