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07 ноября, 18:12

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МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами – МИД РФ

Фото: kremlin.ru

США хотят видеть Владимира Путина на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Россию представят на предстоящем саммите G20 на высоком уровне. Замглавы уточнил, что состав делегации определят накануне.

"Это стандартная практика. Обычно такое решение у нас и у коллег принимается накануне", – объяснил Панкин.

Он также уточнил, что работа над лидерской декларацией саммита уже началась. Сейчас идет согласование текста.

"На данный момент документ в целом получается емким, насыщенным и, что самое главное, выстраивается вокруг ключевых экономических проблем", – сказал замглавы.

Дипломат также напомнил, что "США официально пригласили" Россию и "неоднократно публично заявляли" о желании видеть российского лидера на саммите. Он назвал это нормальным и указал, что это является обязанностью американской стороны как председателя.

Кроме того, Панкин заверил, что Россия "намерена принять в саммите активное участие".

Саммит G20 этого года состоится в Майами 14–15 декабря. Американский президент Дональд Трамп выразил готовность пригласить на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле заявили, что Путин пока не принял решение о своем личном участии.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава Белого дома считает важным участие России в обсуждениях в рамках "Большой двадцатки". По его словам, Вашингтон и Москва должны сохранять контакты на определенном уровне, несмотря на разногласия между странами. Рубио пояснил, что диалог необходим для предотвращения возможной эскалации в случае непредвиденного развития событий.

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