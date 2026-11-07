Сергей Собянин: детский сад на 270 мест построили в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый детский сад на 270 мест построили в Даниловском районе рядом с набережной Марка Шагала. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Трехэтажное здание расположено на улице Петра Кончаловского, неподалеку от станций метро "Технопарк" и "ЗИЛ". Объект сделали максимально приближенным к облику жилого дома: фасад выполнен в теплой коричневой гамме с фронтонами, благодаря чему детсад органично вписался в окружающую застройку.

Внутри детского сада оборудовали 11 групп и все необходимое для ухода за детьми. Прилегающую территорию озеленили и обустроили площадки для прогулок на свежем воздухе.

С 2011 года на юге столицы возвели 56 объектов образования. Строительство социальных объектов ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", напомнил мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Москве в 2027–2029 годах инвесторы построят 124 объекта образования общей площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров за счет внебюджетных источников финансирования.

По его словам, новые объекты образования обеспечат дополнительными местами в школах и детских садах жителей развивающихся и уже сложившихся районов, а также разгрузят существующие учебные заведения. Среди этих объектов 56 детских садов, 22 школы и 46 образовательных комплексов. Условия для обучения создадут более чем для 75 тысяч школьников и воспитанников детских садов.

