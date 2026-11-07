Снегосплавные пункты Москвы подготовлены к осенне-зимнему сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Столичные снегосплавные пункты готовы к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает сайт мэра и правительства столицы.

В Москве будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

"Все сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега", – отметил Бирюков.

Перед сезоном специалисты проверили состояние систем и конструкций, а также при необходимости провели ремонт. Кроме того, они проверили насосное и энергетическое оборудование, устройства сигнализации и оповещения. Помимо этого, работники осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие камеры от снега и льда.

Также специалисты отремонтировали сепараторы-дробилки, решетки перекрытия, металлические балки, обрамления снегосплавных камер и песколовки.

Работа снегосплавных пунктов основана на использовании тепла сточных вод. Снег поступает в приемный бункер, где сепараторы-дробилки его измельчают. Затем масса направляется в отсек, куда подают сточную воду температурой не ниже 10 градусов.

Мусор оседает в песколовках. Талая вода возвращается в канализационный коллектор и направляется на очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Первый снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, 4 ноября. Кроме того, временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.

Однако снежный покров растает в начале следующей недели, так как в столице заметно потеплеет. Изменения в погоде станут заметны уже 9–10 ноября.

