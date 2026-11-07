Фигуристка Трусова стала серебряным призером этапа Гран-при в Китае

Фото: ТАСС/Антон Басанаев

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) завоевала серебро на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

В сумме Игнатова получила 221,27 балла (72,37 после короткой программы + 148,90 по итогам произвольной). Первой стала японка Монэ Тиба – 224,48 балла (76,08 + 148,40). Тройку замкнула Ли Хэ Ин из Республики Корея – 210,79 (67,49 + 143,30).

В начале сентября фигуристка завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам двух программ она набрала 221,06 балла. Золото выиграла японка Мао Симада, которая получила 231,32 балла, а третье – спортсменка из РФ Анна Фролова с результатом 207,86 балла.

В начале октября Трусова выиграла золото на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За обе программы спортсменка получила 226,01 балла. Серебро завоевала представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ с результатом в 209,20 балла. Тройку замкнула фигуристка из Казахстана Софья Самоделкина с 204,36 балла.

