Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 13:44

Спорт

Фигуристка Трусова стала серебряным призером этапа Гран-при в Китае

Фото: ТАСС/Антон Басанаев

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) завоевала серебро на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

В сумме Игнатова получила 221,27 балла (72,37 после короткой программы + 148,90 по итогам произвольной). Первой стала японка Монэ Тиба – 224,48 балла (76,08 + 148,40). Тройку замкнула Ли Хэ Ин из Республики Корея – 210,79 (67,49 + 143,30).

В начале сентября фигуристка завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам двух программ она набрала 221,06 балла. Золото выиграла японка Мао Симада, которая получила 231,32 балла, а третье – спортсменка из РФ Анна Фролова с результатом 207,86 балла.

В начале октября Трусова выиграла золото на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За обе программы спортсменка получила 226,01 балла. Серебро завоевала представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ с результатом в 209,20 балла. Тройку замкнула фигуристка из Казахстана Софья Самоделкина с 204,36 балла.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика