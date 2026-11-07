Житель Петербурга похитил сына экс-сожительницы ради примирения

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В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 28-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой ножа увез на ее автомобиле 15-летнего сына женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 1 ноября, когда в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что бывший сожитель, угрожая ножом, посадил ее сына в машину и скрылся.

Как установили правоохранители, нетрезвый мужчина сначала избил бывшую сожительницу, а затем вывел подростка из дома, силой усадил в иномарку женщины и уехал. Задержать его удалось той же ночью.

"Находившийся в салоне подросток был освобожден. В результате произошедшего он не пострадал", – рассказали в полиции.

Задержанный оказался в федеральном розыске. По данным ведомства, таким образом он пытался восстановить отношения с бывшей сожительницей.

Автомобиль вернули владелице. Подготовленные полицией материалы переданы по подследственности для дальнейшей проверки.

Ранее в подмосковном Фрязине произошло нападение на женщину. По версии следствия, 48-летний мужчина поссорился с супругой, схватил топор и ударил ее по голове, а после попытался задушить.

Сын, ставший свидетелем расправы, оттащил отца. Женщина успела выбежать на улицу за помощью, позже ее увезли в больницу. Нападавший скрылся, но его быстро вычислили и задержали.

