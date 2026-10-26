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26 октября, 12:37

Происшествия

Житель Красноярска расправился с другом детства своей сожительницы из-за ревности

Фото: vk.ru/ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В Красноярске 50-летний мужчина застрелил 61-летнего друга детства своей сожительницы из-за ревности. Об этом пишет "Комсомольская правда – Красноярск" со ссылкой на региональное управление СК.

По данным ведомства, обвиняемый долгое время ревновал женщину к ее другу детства. 24 октября, будучи пьяным и снова поругавшись с возлюбленной, мужчина решил расправиться со знакомым.

Он взял огнестрельное оружие, на которое имел разрешение, сел за руль и доехал из Советского района Красноярска до улицы Попова в микрорайоне Северо-Западном. В подъезде он нажал на звонок квартиры потерпевшего, и, когда тот открыл дверь, сразу же выстрелил. Жертва скончалась на месте.

"Соперник давно проживал с другой женщиной, поэтому ревность обвиняемого непонятна", – рассказали в краевом СК.

Сотрудники краевой Росгвардии задержали нападавшего, сейчас он арестован. Свою вину он признал. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства.

Ранее житель Нижнего Новгорода убил 66-летнюю мать и ударил сестру. По информации регионального главка МВД России, 46-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что между 29-летним братом и их матерью произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес пенсионерке ножевое ранение.

После этого злоумышленник ударил сестру кирпичом по голове. Мать погибла на месте, дочь госпитализировали. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако через несколько часов мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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