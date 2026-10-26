Автомобилист сбил полицейского при проверке документов на юго-востоке Москвы

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Автомобилист сбил старшего сержанта полиции при проверке документов на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Инцидент произошел вечером 21 октября в Жулебинском лесопарке рядом с домом на улице Привольной. Во время проверки документов водитель проигнорировал законное требование сотрудника, резко увеличил скорость и наехал на старшего сержанта. Полицейский упал и получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранту предъявили обвинение, на допросе он полностью признал вину.

Ранее мотоциклист сбил пешехода на Варшавском шоссе в районе дома 33, строения 12. Предварительно, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. На месте аварии работали оперативные службы города. ДТП не повлияло на движение транспорта.