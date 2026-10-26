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26 октября, 14:33

Культура

Новую сцену МХТ имени Чехова закроют на ремонт в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новую сцену Московского Художественного театра имени А. П. Чехова закроют на ремонт в мае 2027 года. Об этом сообщил художественный руководитель – директор театра Константин Хабенский на церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам учреждения, Школы-студии и Музея МХАТ, которые посвятили театру не одно десятилетие.

По словам Хабенского, ремонт продлится не менее года. При этом Основная и Малая сцены продолжат работать в штатном режиме до окончания театрального сезона.

Ранее Театр на Ордынке представил обновленное после ремонта пространство, которое планируют использовать не только для спектаклей, но и для культурных мероприятий. Сообщалось о запуске программы "Открытые сцены Ордынки" с проектами в области музыки, литературы, современного искусства и просвещения. Позднее в здании также откроются кафе и сувенирный магазин.

Архитектурную концепцию обновленного пространства разработало бюро Wowhaus, взяв за основу культурный код Замоскворечья. Главным визуальным элементом стал бирюзовый цвет, который символизирует обновление и помогает ориентироваться в новых функциональных зонах.

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