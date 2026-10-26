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26 октября, 14:48

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ТАСС: на Украине мобилизовали водителя катафалка, прервав траурную процессию

На Украине мобилизовали водителя катафалка, прервав траурную процессию – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

В подконтрольной Киеву части Херсонской области забрали в армию водителя катафалка – мужчину мобилизовали прямо во время движения похоронного кортежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На кадрах видно, как черный микроавтобус остановили сотрудники ТЦК вместе с полицейскими. Гроб пришлось перегружать в другую машину. Родственники умершего сопровождали это нецензурной бранью в адрес представителей ТЦК и правоохранителей.

Ранее в Киеве сотрудник полиции толкнул велосипедиста под колеса автомобиля во время мобилизационных мероприятий. В правоохранительных органах подтвердили только факт работы сотрудников ТЦК. Назначена служебная проверка.

При этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец указывал, что 90% мобилизационных мероприятий на Украине проходят с нарушениями. Он указал, что силовики нередко незаконно действуют на улицах.

Он потребовал, чтобы Минобороны Украины запретило военным носить балаклавы, а также предложил запретить скрывать знаки различия. Это необходимо для того, чтобы устанавливать личности правонарушителей.

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