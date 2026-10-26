Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 15:14

Экономика

Кабмин связал стабилизацию стоимости топлива с динамикой цен на непродовольственные товары

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Стабилизация динамики цен на топливо отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания о текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В совещании также участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.

В кабмине отметили, что потребительский спрос продолжает поддерживать экономику. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 8 месяцев увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы за 7 месяцев выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%.

Новак на совещании поручил отраслевым ведомствам детально проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах.

Также выяснилось, что рост ВВП в августе ускорился до 0,8% в годовом выражении после 0,6% в июле. С начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.

За 8 месяцев 2026 года выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора – увеличился на 0,4%. Основным драйвером остается машиностроительный комплекс, который вырос на 6%.

Ранее Новак заявил, что на российском рынке топлива наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу. Было увеличено производство, формируются запасы. Таких результатов удалось достичь благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний.

Читайте также


экономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика