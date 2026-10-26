Кабмин связал стабилизацию стоимости топлива с динамикой цен на непродовольственные товары

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Стабилизация динамики цен на топливо отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания о текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В совещании также участвовали представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.

В кабмине отметили, что потребительский спрос продолжает поддерживать экономику. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 8 месяцев увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы за 7 месяцев выросли на 6%. Безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%.

Новак на совещании поручил отраслевым ведомствам детально проанализировать любые значимые отклонения фактических показателей от прогнозных значений и доложить о причинах и принимаемых мерах.

Также выяснилось, что рост ВВП в августе ускорился до 0,8% в годовом выражении после 0,6% в июле. С начала года по август экономика выросла на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.

За 8 месяцев 2026 года выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора – увеличился на 0,4%. Основным драйвером остается машиностроительный комплекс, который вырос на 6%.

Ранее Новак заявил, что на российском рынке топлива наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу. Было увеличено производство, формируются запасы. Таких результатов удалось достичь благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний.

