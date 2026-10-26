Первую в мире дорожку из золота построят в Дубае

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Первую в мире дорогу из 24-каратного золота построят в торговом районе Дубая Dubai Gold District. Об этом порталу Emirates 24/7 рассказал старший директор коммерческого сектора района Рашид Аль-Хармуди.

По его словам, дорожка появится до конца года. Она будет открыта для гостей Объединенных Арабских Эмиратов. Проект направлен на укрепление позиции Дубая как туристического направления и мирового центра торговли золотом.

Кроме того, в районе состоится крупнейшая на Ближнем Востоке выставка, посвященная торговле золотом и ювелирными изделиями.

Ранее в Дубае открылся официально признанный самым высоким в мире отель Ciel Dubai Marina. Его высота составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, – 356 метров.

В настоящее время в Дубае располагается восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab).

