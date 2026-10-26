Диетолог Соломатина: употребление хурмы поможет вывести токсины из организма

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Хурма поможет подавить размножение болезнетворных микробов в организме, однако при слишком частом употреблении способна навредить ЖКТ. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Ранее на ярмарках в восьми административных округах столицы начали продавать хурму нового урожая. Ягоду привозят из Краснодарского края и Дагестана. По словам Соломатиной, такой продукт является хорошим добавлением к рациону.

"Во-первых, хурма содержит много пищевых волокон, которые служат кормом для полезных микроорганизмов кишечника. К тому же плоды богаты танинами, из-за которых мы и ощущаем характерный вяжущий вкус. Данные вещества подавляют размножение болезнетворных микробов, а также связывают и выводят из организма токсины", – отметила врач.

Яркий оранжевый цвет сообщает, что в плодах также много бета-каротина, предшественника витамина А, что поддерживает сумеречное зрение и способствует обновлению и укреплению слизистых оболочек, а это особенно важно в сезон ОРВИ.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Кроме того, хурма является хорошим источником витамина С, необходимого для поддержания иммунной системы, формирования коллагена и усвоения железа. Также в продукте достаточно калия и магния. Первый выводит излишки жидкости из организма, разгружая сердечно-сосудистую систему и слегка понижая давление. Второй оказывает успокаивающее действие и способствует выработке энергии.

Помимо этого, хурма является одним из немногих растительных источников йода, который важен для нормальной выработки гормонов щитовидной железы, добавила врач.

"Однако не нужно забывать, что хурма содержит большое количество природных сахаров. С одной стороны, они обеспечивают энергией, но с другой, увлекаться продуктом все же не стоит. В день достаточно съедать одну крупную хурму или два небольших плода. Тем же, у кого имеется инсулинорезистентность и диабет второго типа, следует предварительно обсудить норму с лечащим врачом", – отметила Соломатина.

Также с хурмой следует быть осторожнее тем, у кого имеется склонность к образованию в желудке фитобезоаров – плотных конгломератов из непереваренных растительных остатков. Большое количество танинов повышает риск их формирования.

Кроме того, клетчатка и органические кислоты ягоды могут раздражать слизистую желудка. Поэтому для людей с любыми заболеваниями ЖКТ от такого продукта лучше отказаться либо замораживать его перед употреблением, чтобы структура стала более нежной, либо есть плоды термически обработанными. Витамин С в этом случае практически разрушится, зато бета-каротина станет еще больше, подчеркнула Соломатина.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней сонливостью. В частности она посоветовала чаще есть тыквенные семечки, миндаль, шпинат и бобовые. Они богаты магнием, при дефиците которого человек чувствует усталость, раздражительность и плохо спит.

