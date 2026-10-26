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26 октября, 20:55

Общество

Путин поручил включить прививку против ВПЧ в нацкалендарь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, Минздраву России необходимо расширить календарь прививок, обеспечив при этом использование отечественной вакцины. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июня 2027 года.

Кроме того, Путин рекомендовал Минздраву прививать мужчинам культуру регулярного обращения в медорганизации по вопросам репродуктивного здоровья.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева рассказала, что вакцинация девочек-подростков от ВПЧ поможет снизить смертность от рака шейки матки.

Она объяснила, что прививать девушек нужно до начала интимной жизни, потому что вирус передается половым путем. В связи с этим важна вакцинация детей не только до 13 лет, но и более старшего возраста.

В России девочек в возрасте 12–13 лет начнут вакцинировать от ВПЧ

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