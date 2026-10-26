ДТП произошло на внутренней стороне 47-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 47-го километра МКАД в районе Озерной улицы, сообщает столичный Дептранс.

На месте происшествия работают экстренные службы. Возгорание ликвидировали, сведения о пострадавших уточняются.

Из-за аварии движение затруднено на протяжении 1,6 километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее в Жулебинском лесопарке на юго-востоке Москвы водитель сбил старшего сержанта полиции во время проверки документов. По данным столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел вечером 21 октября: автомобилист проигнорировал требование сотрудника, ускорился и наехал на него.

Полицейский получил телесные повреждения. В отношении водителя возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти, обвиняемый признал вину.

