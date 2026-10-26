Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

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Рейсовый автобус вылетел в кювет в Новосибирской области. Предварительно, в результате ДТП пострадали восемь человек. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Ранее два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и автомобилем Toyota Prius в центре Иркутска. Водитель спецтранспорта, поворачивая налево, врезался в иномарку, которая двигалась навстречу.

Еще одна авария произошла до этого во Владимирской области: в Петушинском районе школьный автобус опрокинулся на трассе. Транспортное средство доставляло детей в МАОУ "Вольгинский лицей".